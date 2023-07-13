Туристка написала свое имя ручкой на древнем мосту в Италии и угодила в полицию

Daily Mail: британка написала свое имя ручкой на древнем мосту в Италии и заплатила штраф

Британская туристка написала свое имя ручкой на древнем мосту во Флоренции, Италия, и угодила в полицию. Об этом сообщает Daily Mail.

Уточняется, что 20-летняя девушка, имя которой не называется, оставила надпись на 678-летнем мосту Понте Веккьо. Полиция нашла нарушительницу и заставила ее смыть имя и заплатить штраф.

Ранее подросток из Канады выбил свое имя на деревянной колонне храма VIII века в Японии и попал в полицию. 17-летний канадец нацарапал ногтем имя на памятнике Всемирного наследия ЮНЕСКО Тодай-дзи в городе Нара. Полиция продолжит расследование и, если будет установлено, что подросток нарушил закон о защите культурных ценностей, дело передадут в прокуратуру.