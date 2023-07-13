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07:08, 13 июля 2023Интернет и СМИ

В России отметили снижение интереса к ChatGPT

В России отметили спал популярности ChatGPT и предрекли дальнейшее снижение интереса

Фото: Globallookpress.com

Руководитель департамента машинного обучения и искусственного интеллекта дирекции по искусственному интеллекту (ИИ) и цифровым продуктам «Билайна» Дмитрий Ермилов считает, что пик популярности ChatGPT в мире прошел. Слова эксперта приводит РИА Новости.

По мнению Ермилова, интерес к ChatGPT продолжит снижаться до выхода на определенное плато, однако появление на рынке новых сложных ИИ-инструментов может стимулировать всплеск востребованности. Также эксперт указал на то, что большой интерес к данной нейросети вторично простимулировал интерес к другим большим лингвистическим моделям.

По словам эксперта, падение трафика данного сервиса — это абсолютно закономерное явление. Рынок стал тестировать данный инструмент с точки зрения применения в различных сферах, и некоторые эксперименты закончились успехом, что послужило толчком для появления каких-то новых предложений, а другие — потерпели неудачу, что, в том числе, спровоцировало снижение трафика.

Ранее пользовательница TikTok рассказала, как получить ответ от «абсолютно всех работодателей». Она заявила, что при составлении резюме использует чат-бот ChatGPT.

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    Екатерина Подвигина
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