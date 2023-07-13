Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
17:38, 13 июля 2023Интернет и СМИ

Google запустила аналог ChatGPT на русском языке

Компания Google запустила поддерживающий русский язык чат-бот Bard в Евросоюзе и Бразилии

Фото: Burst / Unsplash

Компания Google запустила чат-бот Bard, являющийся аналогом нейросети ChatGPT, в Евросоюзе и Бразилии. Об этом сообщил главный разработчик приложения Джек Кравчик.

«С сегодняшнего дня пользователи могут взаимодействовать с Bard на более чем 40 языках, включая арабский, китайский, немецкий, хинди и испанский. Кроме того, Bard теперь доступен в большем количестве мест, включая Бразилию и Европу», — заявил Кравчик.

Что думаешь? Оцени!
    Олег Давыдов
    Обсудить
    Последние новости

    Херш объяснил причину замалчивания темы контрнаступления ВСУ в американских СМИ

    «Иви» оштрафовали за отсутствие маркировки на фильмах с ЛГБТ

    Стало известно об отмене некоторых поездов на МЦД

    Google запустила аналог ChatGPT на русском языке

    Таможенники в Германии попытались отобрать автомобиль россиян

    Стилист раскрыла подходящие всем россиянкам цвета в одежде

    В Киеве переименовали парк в честь сотрудничавшего с нацистами писателя

    Британская разведка признала проникновение Китая во все сектора экономики страны

    Миру предрекли дефицит концентрата апельсинового сока

    Путин призвал управлять экономикой по-новому

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости