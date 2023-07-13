Google запустила аналог ChatGPT на русском языке

Компания Google запустила поддерживающий русский язык чат-бот Bard в Евросоюзе и Бразилии

Компания Google запустила чат-бот Bard, являющийся аналогом нейросети ChatGPT, в Евросоюзе и Бразилии. Об этом сообщил главный разработчик приложения Джек Кравчик.

«С сегодняшнего дня пользователи могут взаимодействовать с Bard на более чем 40 языках, включая арабский, китайский, немецкий, хинди и испанский. Кроме того, Bard теперь доступен в большем количестве мест, включая Бразилию и Европу», — заявил Кравчик.