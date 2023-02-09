Акции Google резко упали после ошибки чат-бота

Reuters: Google потеряла $100 млрд на снижении стоимости акций из-за ошибки чат-бота

Стоимость акций Alphabet — материнской компании Google — упала почти на 8 процентов до 99,37 доллара в ходе дневных торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже 8 февраля, что привело к сокращению капитализации почти на 100 миллиардов долларов, пишет Reuters. На вечерних торгах потери уменьшились, так как акции выросли на 0,18 процента (до 99,55 доллара).

Агентство связывает резкое снижение стоимости ценных бумаг компании с разочарованием в ее новом чат-боте Bard, который допустил ошибку в ходе демонстрации его возможностей в рекламном ролике. На вопрос «О каких новых открытиях космического телескопа Джеймс Уэбб я могу рассказать своему 9-летнему ребенку?», бот привел несколько вариантов ответа. Среди них было утверждение, что телескоп использовался для получения самых первых снимков планет за пределами солнечной системы, но на самом деле это был Очень большой телескоп (VLT) Европейской южной обсерватории.

Ошибки бота Bard объясняются попытками Google презентовать его как можно быстрее на фоне конкуренции с другими игроками на рынке. Так, Microsoft еще 7 февраля провела презентацию, в которой продемонстрировала интеграцию знаменитого бота ChatGPT в поисковый сервис Bing.

«Последние несколько недель Google изо всех сил пытался наверстать упущенное, и это привело к тому, что мы объявили о результатах поспешно, а во время демонстрации был опубликован неправильный ответ», — объяснили в Google.

В 2022 году акции Alphabet обесценились почти на 40 процентов. Однако уже с начала нынешнего года их стоимость увеличилась на 15 процентов.

Ранее СМИ сообщали, что на волне «ChatGPT-мании» в Китае стремительно растет стоимость акций компаний, связанных с технологиями искусственного интеллекта. Всего за несколько месяцев после запуска ChatGPT, способного по запросу генерировать статьи, эссе и даже поэзию, приложение стало самым быстрорастущим в истории.

