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18:21, 7 февраля 2023Экономика

«ChatGPT-мания» разогнала стоимость китайских компаний в одной отрасли

Reuters: акции китайских компаний в отрасли ИИ растут на волне интереса к ChatGPT

Фото: Kaitlyn Baker / Unsplash

На волне «ChatGPT-мании» в Китае стремительно растет стоимость акций китайских компаний, связанных с технологиями искусственного интеллекта (ИИ), пишет Reuters.

Всего за несколько месяцев после запуска ChatGPT, способного по запросу генерировать статьи, эссе и даже поэзию, приложение стало самым быстрорастущим в истории. Однако в Китае оно недоступно, и интерес инвесторов разгоняет цену на акции таких компаний из отрасли ИИ, как Hanwang Technology, Information Technology и Cloudwalk Technology.

Отраслевой индекс CSI AI Industry Index с начала года вырос на 17 процентов, обходя CSI300 Index, в который включены акции 300 ключевых компаний на Шанхайской и Шэньчжэньской бирже (плюс 6 процентов). При этом оснований считать, что китайские компании близки к созданию проекта, равного ChatGPT, нет. Создать что-то похожее, возможно, удалось одной из них — поисковому гиганту Baidu, который готовится весной завершить тестирования своего Ernie bot. Ее акции на бирже в Гонконге 7 февраля взлетели на 15 процентов после этого объявления.

По оценкам специалистов, индустрия пока скорее спекулирует на ожиданиях. Среди инвесторов также есть мнение, что ChatGPT сейчас — громкое явление, но вряд ли Китай близок к реализации подобной технологии в короткие сроки. «Мы, розничные инвесторы, предпочитаем акции более мелких компаний с таким концептом, чтобы быстро заработать немного денег», — пояснил один из собеседников Reuters.

ChatGPT же к январю установил мировой рекорд как самое быстрорастущее приложение по числу скачиваний. За два месяца число его пользователей достигло отметки в 100 миллионов, а 13 миллионов ежедневно пользуются приложением.

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Платон Щукин
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