Microsoft представила версию поисковика на основе искусственного интеллекта

«Ъ»: компания Microsoft представила новые версии поисковика Bing и браузера Edge

Компания Microsoft представила новые версии поисковика Bing и браузера Edge, созданных на основе искусственного интеллекта. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Отмечается, что поисковая система сможет принимать запросы до 1000 символов, а также составлять текстовые ответы на запросы пользователей.

Помимо этого, Bing дополнили ботом Prometheus — он сможет принимать запросы на 100 языках. Разработчики Microsoft заявили, что возможности поисковика превосходят возможности чат-бота ChatGPT.

В компании уточнили, что Bing будет встроен в новые версии браузера Edge. Кроме того, Microsoft собирается встроить поисковик в качестве помощника в операционную систему Windows.

Ранее обладатели лицензий Windows 10 заметили, что в ОС появилась реклама, предлагающая обновиться до Windows 11. При этом рекламный баннер нельзя закрыть — можно лишь на время отложить его появление.