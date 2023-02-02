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18:04, 2 февраля 2023Наука и техника

Microsoft атаковала пользователей рекламой Windows 11

Windows Latest: пользователи Windows 10 пожаловались на рекламу Windows 11

Фото: Mike Segar / Reuters

Пользователи Windows 10 пожаловались на навязчивую рекламу Microsoft. Об этом сообщает издание Windows Latest.

Журналисты медиа обратили внимание на отзывы пользователей устаревшей ОС Windows 10. По словам потребителей, в последние дни Microsoft начала буквально атаковавать их рекламой, предлагая обновиться до Windows 11.

Специалисты издания изучили рекламу и выяснили, что уведомления появляются при включении компьютера. По словам авторов, они начинаются с полноэкранного баннера «Теперь разблокировано: вы имеете право на бесплатное обновление до Windows 11». Баннер нельзя закрыть — можно лишь отложить его появление на время.

Другой баннер, который увидели журналисты, нельзя закрыть, не нажав на кнопку «Начать загрузку» или «Сохранить Windows 10». В последнем случае на экране появится окно, в котором будут описаны преимущества новой ОС над старой. По словам авторов, навязчивая реклама была замечена на компьютерах, работающих под управлением Windows 10 версий 21H2 и 22H2.

31 января Microsoft прекратила продажу лицензий Windows 10 на своем сайте — об этом в компании предупредили заранее. При этом корпорация будет выпускать для ОС патчи безопасности до 14 октября 2025 года.

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Андрей Ставицкий
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