Чубайс из Великобритании рассказал о невыплате зарплат в 1990-е

Анатолий Чубайс написал статью в российский журнал об экономике

Анатолий Чубайс опубликовал статью в российском научном журнале. В ней бывший глава «Роснано» представлен как независимый исследователь из Великобритании. Текст опубликован в июльском номере журнала «Вопросы экономики» Института экономики РАН.

В статье под названием «Неплатежи в pоссийской экономике 1990-х: непредвиденный институт» анализируются невыплаты зарплат в ходе реформ 90-х по переводу экономики на рыночные рельсы. В аннотации указано, что автору публикации «пришлось активно участвовать» в минимизации негативного влияния невыплат. Во вкладке с информацией об авторе Чубайс назван независимым исследователем, текст он писал из Глазго (Шотландия).

Чубайс — один из идеологов и руководителей экономических реформ в России 1990-х, в частности, он запустил ваучерную приватизацию — первый этап массовой передачи госсобственности в частные руки. В правительстве Егора Гайдара он работал над программой масштабных экономических реформ. Главная из них, получившая название «шоковая терапия», предусматривала сокращение бюджетных расходов и либерализацию цен. В итоге это обернулось возросшим дефицитом бюджета и гиперинфляцией. С середины 1990-х он занимал разные ключевые посты в правительстве и госкомпаниях, в том числе, был главой администрации президента и министром финансов.

С 2011 года Чубайс возглавлял госкорпорацию «Роснано», а в 2020-м ушел с поста ее главы. После этого его назначили спецпредставителем президента по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития. Весной 2022-го он ушел в отставку и уехал из страны.