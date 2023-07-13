Названа причина массового отравления детей в детском саду в Приамурье

Причиной отравления 17 детей в детском саду в Приамурье стала энтеровирусная инфекция

Роспотребнадзор назвал причину массового отравления детей в детском саду № 16 «Золотая рыбка» в поселке городского типа Прогресс Амурской области. Комментарий ведомства опубликован в Telegram-канале.

Причиной массового отравления детей стала энтеровирусная инфекция, рассказали в ведомстве. Там отметили, что инфекцию в детский сад занес один из детей. Кроме того, в учреждении формально подходили к проведению «утренних фильтров» и не соблюдали санитарные требования в части мытья столовой посуды, обработки игрушек, обеззараживания воздушной среды в помещении группы и дезинфекции.

На данный момент эпидемиологическое расследование продолжается. Ситуация находится на контроле Роспотребнадзора.

О том, что 17 детей отравились в детском саду Приамурья, стало известно ранее. Судебные приставы приостановили деятельность детского сада на два месяца.