В российском детском саду отравились 17 детей

В детском саду в Прогрессе Амурской области отравились 17 детей

В детском саду «Золотая рыбка» в поселке Прогресс Амурской области отравились 17 детей. Об этом сообщает Управление Федеральной службы судебных приставов (УФССП) Приамурья в Telegram-канале.

Судебные приставы приостановили деятельность учреждения на два месяца. В УФССП отметили, что специалисты Роспотребнадзора выявили нарушения санитарного законодательства, в том числе отсутствие необходимых чистящих средств несоблюдение требований к дезинфекции игрушек. Также в детском саду не было москитных сеток.

Ранее Минздрав Оренбургской области заявил о массовом отравлении в детских садах под Орском. бригады скорой помощи 36 раз выезжали на вызовы к детям 3-6 лет с одинаковыми симптомами. Госпитализированы восемь, их состояние оценили как средней степени тяжести. Признаки пищевого отравления диагностировали у 36 детей в возрасте от трех до шести лет. Предположительно, дети отравились йогуртом.

