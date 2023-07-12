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07:34, 12 июля 2023Россия

Названа возможная причина массового отравления детей в детсадах Орска

В администрации Орска назвали йогурт возможной причиной массового отравления в детсадах

Фото: Unsplash.com

Причиной массового отравления детей в детсадах Орска Оренбургской области, предварительно, стал йогурт. Такую причину назвала администрация российского города на странице во «ВКонтакте».

Там уточнили, что йогурт производил Новотроицкий молокозавод — молочную продукцию всего предприятия изъяли, деятельность завода приостановили на время проверки.

«Образовательные организации должны временно сменить поставщиков. Во всех бюджетных учреждениях области на период аномальной жары запрещено использование молочной продукции без термообработки», — говорится на сайте администрации.

О массовом отравлении в детских садах российского города стало известно 12 июля. Сообщалось, что родители стали массово звонить в скорую помощь и сообщать о плохом самочувствии детей днем ранее. 11 июля бригады скорой помощи 36 раз выезжали на вызовы к детям 3-6 лет с одинаковыми симптомами. Госпитализированы восемь, их состояние оценили как средней степени тяжести. Признаки пищевого отравления диагностировали у 36 детей в возрасте от трех до шести лет.

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    Анастасия Шейкина
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