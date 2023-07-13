Женщина приняла симптомы тяжелой болезни мужа за свидетельство измены

У женщины появились подозрения в измене мужа из-за симптомов деменции

Женщина решила, что у мужа роман, но его отстраненность оказалась симптомом тяжелой болезни. Об этом пишет The Daily Star.

55-летняя британка Эмма Руско стала беспокоиться из-за поведения мужа Саймона в 2015 году: он перестал видеться с друзьями и начал вообще избегать общения. После отпуска в Греции в следующем году мужчина начал регулярно выходить из себя и часто забывал о прошлых ссорах или событиях, говоря жене, что их не было.

У женщины появились подозрения, что это может быть свидетельством измены, но все же упросила мужа сходить к врачу. Терапевт направил Саймона в клинику, специализирующуюся на проблемах с памятью, однако он постоянно пропускал назначенные приемы. Лишь в 2018 году после повторного осмотра у терапевта супругов Руско принял нужный специалисту. Однако он не выявил у мужчины никаких отклонений и пришел к выводу, что причиной его поведения стал стресс. К 2020-му году состояние мужчины продолжало ухудшаться, и только тогда врачи выяснили, что у него деменция.

Я ощутила огромное облегчение, потому что мне было очевидно, что с ним что-то не так. Хорошо было наконец получить ответ после такой долгой борьбы. Диагноз значил понимание, с чем мы имеем дело Эмма Руско жена больного демецией

Эмма сожалеет, что мужу поставили диагноз так поздно, потому что при ином развитии событий они смогли бы начать терапию и получить поддержку куда раньше. Пока у британки и ее двоих сыновей получается ухаживать за Саймоном дома, однако это становится все сложнее, по мере того как болезнь прогрессирует. Сейчас мужчина уже не может самостоятельно заниматься чем-либо, ему нужна постоянная помощь. Однако его Эмма старается оставаться оптимисткой и радуется тому, что после 30 лет брака муж по-прежнему рядом и остается таким же светлым и добрым человеком, как раньше.

Ранее сообщалось, что 79-летний миллиардер Вольфганг Порше подал на развод с женой. В качестве причины младший наследник империи Porsche назвал деменцию супруги.