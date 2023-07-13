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08:39, 13 июля 2023Бывший СССР

Российский военный заявил о прощупывании обороны ВСУ в районе Каховской ГЭС

Военный ВС РФ: ВСУ прощупывают оборону на левобережье Днепра в районе Каховской ГЭС
СюжетУдар по Каховской ГЭС

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) прощупывают оборону на левобережье Днепра в районе Каховской гидроэлектростанции (ГЭС), запуская беспилотники и пытаясь совершить диверсии. Об этом рассказал военный российской группировки войск «Днепр» с позывным Серый, цитирует РИА Новости.

«Противник периодически прощупывает нас, пускает дроны, пытается диверсии какие-то совершить, но мы наблюдаем, наносим ответное огневое поражение, держимся, стоим, не пускаем на нашу территорию», — сказал он. Военный уточнил, ВСУ применяют во время атак на Каховскую ГЭС дроны-камикадзе, минометы, проводят сбросы с беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

По его словам, бывают обстрелы несколько раз в день. Серый отметил, что российские военнослужащие проводят боевую работу с целью обнаружения и уничтожения огневых позиций ВСУ. Военные России с помощью дронов находят украинские войска, передают их координаты, а затем наносят огневое поражение с помощью минометов, добавил он.

10 июля сообщалось, что российские бойцы укрепили оборонные рубежи у водохранилища, которое высохло после разрушения Каховской ГЭС. Как рассказал командир роты с позывным Стерх, основной задачей военных является защита береговой линии Днепра, а также пресечение попыток ВСУ высадиться в этом районе.

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    Кристина Есикова
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