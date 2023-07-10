Российские военные укрепили оборону на позициях у Каховского водохранилища

«Известия»: ВС России укрепили оборону на позициях у высохшего Каховского водохранилища

Служащие ВС России дополнительно укрепили оборонные рубежи у водохранилища, которое высохло после разрушения Каховской гидроэлектростанции (ГЭС). Об этом сообщают «Известия».

Как сообщил командир роты с позывным «Стерх», основной задачей бойцов является защита береговой линии Днепра, а также пресечение попыток Вооруженных сил Украины (ВСУ) высадиться в данном районе. «Постоянно занимаемся укреплением обороны, укреплением позиций своих, постоянное дежурство на берегу, выставление наблюдателей и огневых расчетов», — рассказал он.

Издание отмечает, что на передовых позициях глубоко в песке проложены траншеи. Для надежности они обиты досками. Также сообщается, что ВСУ располагаются всего в пяти - шести километрах. В связи с этим обстановка на данном участке фронта напряженная, говорится в материале.

Каховская ГЭС была повреждена ночью 6 июня. В результате многочисленных ударов пострадала опора плотины, после чего началось затопление территорий. И украинские, и российские официальные лица говорят, что станция не подлежит восстановлению.

В Кремле обвинили в произошедшем Киев. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал это преднамеренной диверсией украинской стороны. В свою очередь, глава Украины Владимир Зеленский расценил произошедшее как экоцид и заявил о планах Киева подать иск в Международный уголовный суд (МУС).

