В Херсонской области заявили о двух попытках ВСУ форсировать Днепр

В Херсонской области заявили, что ВС России пресекли две попытки ВСУ форсировать Днепр

Подразделения группировки Вооруженных сил России (ВС РФ) «Днепр» пресекли две попытки украинских войск форсировать Днепр в районе населенных пунктов Дачи и Антоновка. Об этом заявил представитель экстренных служб Херсонской области, цитирует ТАСС.

«В результате огневого поражения соединениями группировки войск "Днепр" на херсонском направлении пресечено две попытки противника форсирования реки Днепр в районах населенных пунктов Дачи и Антоновка», — рассказал он.

По его словам, были уничтожены три быстроходные лодки Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также две гаубицы М-777, расчеты и боекомплекты к ним. Кроме того, представитель экстренных служб добавил, что ВС РФ поразили два миномета калибра 120 миллиметров с расчетами, а на каховском направлении — две позиции украинской армии в районе населенных пунктов Дудчаны и Саблуковка.

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что десант ВСУ продолжает попытки высадиться на левый берег Днепра около Антоновского моста. Как он уточнил, противник появляется мелкими группами. Сальдо отметил, что большая часть десанта уничтожается артиллерией еще в лодках на воде.