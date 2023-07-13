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03:51, 13 июля 2023Бывший СССР

Сальдо сообщил о продолжающихся попытках ВСУ высадиться у Антоновского моста

Сальдо заявил, что десант ВСУ продолжает попытки высадиться у Антоновского моста

Фото: Reuters

Десант Вооруженных сил Украины (ВСУ) продолжает попытки высадиться на левый берег Днепра в районе Антоновского моста. Об этом РИА Новости заявил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

Он уточнил, что противник появляется мелкими группами. «Сказать, что он там закрепился, нельзя», — отметил чиновник, добавив, что большая часть десанта уничтожается артиллерией еще в лодках на воде.

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    Марина Совина
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