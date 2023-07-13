Сальдо сообщил о продолжающихся попытках ВСУ высадиться у Антоновского моста

Сальдо заявил, что десант ВСУ продолжает попытки высадиться у Антоновского моста

Десант Вооруженных сил Украины (ВСУ) продолжает попытки высадиться на левый берег Днепра в районе Антоновского моста. Об этом РИА Новости заявил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

Он уточнил, что противник появляется мелкими группами. «Сказать, что он там закрепился, нельзя», — отметил чиновник, добавив, что большая часть десанта уничтожается артиллерией еще в лодках на воде.