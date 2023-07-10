Российский офицер рассказал об избегании ВСУ прямых столкновений

Офицер ВС РФ: ВСУ избегают прямых столкновений на авдеевском направлении

Командир зенитной батареи Южной группировки войск Вооруженных сил России (ВС РФ) рассказал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) избегают прямых столкновений на авдеевском направлении. Его слова передает РИА Новости.

«Противник активен, в основном применяет ствольную артиллерию, минометы, в прямой огневой контакт с нашими позициями он не вступает», — описал он ситуацию. По его словам, в этом случае украинская пехота не выходит на разведку, а «сидит только на своих позициях» и отстреливается оттуда «только для того, чтобы показать присутствие».

Ранее другой российский офицер рассказал, что военные ВС РФ выбивают остатки десантных отрядов ВСУ из-под Антоновского моста в районе города Алешки в Херсонской области. По его словам, из-за разрушения Каховской ГЭС Вооруженным силам России (ВС РФ) пришлось снять с острова между двумя берегами свои наблюдательные посты и отряды.