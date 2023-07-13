Киргизия утвердила новую военную доктрину и решила укреплять армию

Президент Киргизии Жапаров утвердил новую военную доктрину, направленную на усиление армии

Президент Киргизии Садыр Жапаров утвердил новую военную доктрину, которая направлена на усиление армии. Об этом пишет ТАСС.

Появление новой доктрины вызвано «изменившимися системой государственного управления, военно-политической обстановкой в мире и Центрально-Азиатском регионе».

Согласно документу, укрепление армии будет происходить за счет «систематизации и совершенствования состава, структуры, задач и вопросов всестороннего обеспечения».

Также в доктрине говорится, что в дальнейшем Киргизия намерена добиваться усиления координации деятельности органов государственного и военного управления «привлекаемых к обеспечению военной безопасности страны».

На границе Киргизии и Таджикистана периодически происходят военные столкновения из-за территориальных споров, связанных с доступом к воде и пастбищам. Последнее самое масштабное обострение произошло в сентябре 2022 года, в нем погибли более ста человек.