Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:49, 13 июля 2023Бывший СССР

Киргизия утвердила новую военную доктрину и решила укреплять армию

Президент Киргизии Жапаров утвердил новую военную доктрину, направленную на усиление армии

Фото: Jens Büttner / Globallookpress.com

Президент Киргизии Садыр Жапаров утвердил новую военную доктрину, которая направлена на усиление армии. Об этом пишет ТАСС.

Появление новой доктрины вызвано «изменившимися системой государственного управления, военно-политической обстановкой в мире и Центрально-Азиатском регионе».

Согласно документу, укрепление армии будет происходить за счет «систематизации и совершенствования состава, структуры, задач и вопросов всестороннего обеспечения».

Также в доктрине говорится, что в дальнейшем Киргизия намерена добиваться усиления координации деятельности органов государственного и военного управления «привлекаемых к обеспечению военной безопасности страны».

На границе Киргизии и Таджикистана периодически происходят военные столкновения из-за территориальных споров, связанных с доступом к воде и пастбищам. Последнее самое масштабное обострение произошло в сентябре 2022 года, в нем погибли более ста человек.

Что думаешь? Оцени!
    Александр Слабиев
    Обсудить
    Последние новости

    Военкор заявил о возможной передислокации ЧВК «Вагнер»

    Туристка написала свое имя ручкой на древнем мосту в Италии и угодила в полицию

    В Госдуме объяснили запрет на самовыгул котов

    Жена известного российского телеведущего показала лицо после подтяжки

    Жена рэпера Гуфа официально подала на развод

    В Запорожской области назвали потери ВСУ рекордными

    Минобороны России передали партию Су-35С

    Пентагон предложил Украине помощь с разминированием

    У россиян решили автоматически списывать налоги

    СК потребовал ареста подозреваемого в убийстве экс-командира подлодки Ржицкого

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости