Лариса Долина появилась на публике в прозрачном наряде

Российская певица Лариса Долина появилась в прозрачном костюме на форуме Леонида Агутина

Советская и российская эстрадная певица Лариса Долина появилась на публике в откровенном наряде и вызвала споры в сети. Соответствующее фото и комментарии были опубликованы на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

67-летняя артистка посетила форум музыканта Леонида Агутина. Знаменитость надела прозрачный костюм, под тканью которого виднелся черный бюстгальтер и шорты на высокой посадке. Также можно заметить, что изделие было оформлено кружевами и сеткой. Ее образ дополнили серебряные длинные серьги круглой формы и массивная цепь с подвеской.

Некоторые фанаты не оценили образ исполнительницы, о чем принялись писать в комментариях под постом. «Оделась смешно», «Как постарела. Время не щадит никого», «Киркорова рядом не хватает», «Бабушка или пацанка? Перебор явный. Уж надо быть поближе к классике», — возмущались они.

В то же время были те поклонники, которые встали на защиту кумира. «Лариса Александровна, вы красотка», «Дерзко, но что-то в этом есть», «Очень красиво», «Стилисты молодцы», — писали они.

В июне Долина ответила на обвинения в ретуши своих фото фразой «настоящая абсолютно». На размещенных кадрах исполнительница предстала в асимметричной зеленой кофте с вырезом и желтых брюках. При этом она уложила волосы волнами и сделала контрастный макияж, накрасив губы темной помадой. Знаменитость позировала рядом с продюсером Борисом Рубиновским, который заявил, что не фотошопит совместные снимки с артисткой, в чем его ранее упрекнули пользователи сети.