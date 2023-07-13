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10:04, 13 июля 2023Путешествия

Толпа охранников ночного клуба жестоко избила туриста и попала на видео

В сербском ночном клубе охранники жестоко избили британского туриста и были задержаны

В ночном клубе на сербском острове Закинтос толпа охранников жестоко избила британского туриста и попала на видео. Кадры публикует Daily Mail.

На записи видно, как пять человек в одинаковых черных футболках прижимают мужчину к стенке, а затем начинают бить по лицу и животу. Также можно заметить, что за кадром находятся друзья пострадавшего.

Прибывшая на место полиция задержала охранников заведения, однако потерпевший опознал лишь одного из них. По информации ERT News, подозреваемые утверждают, что британский турист получил по заслугам за избиение девушки бутылкой в VIP-зале клуба.

Ранее трое охранников пятизвездочного отеля Nox Inn Deluxe Hotel в турецкой Аланье во время драки с российским туристом ударили его по голове и пробили ему череп. Уточняется, что конфликт между россиянином и охранниками произошел в ночь на 7 июля.

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    Зарина Дзагоева
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