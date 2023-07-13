Мужчина нашел на своем участке в Подмосковье дрон с камерой

Shot: дрон с камерой нашел дачник на своем участке в подмосковной Балашихе

В подмосковной Балашихе мужчина нашел дрон с камерой на собственном участке. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По информации авторов канала, дачник нашел устройство вечером 11 июля в районе восьми вечера, Беспилотник был черного цвета размером около 20 сантиметров, на нем была надпись NIK.

Нашедший дрон россиянин обратился в правоохранительные органы. Сотрудники полиции изъяли устройство и начали проверку.

Днем ранее, 12 июля, в подмосковном Подольске обнаружили беспилотник, предположительно, начиненный взрывчаткой. К беспилотнику был прикреплен изолентой объект, после изучения которого служебная собака подала сигнал о взрывчатке. Сотрудникам специальных служб пришлось эвакуировать жителей окрестных домов — вес потенциально взрывоопасного предмета составлял около 600 граммов.