В России оценили инициативу запретить иностранные дроны

«Ъ»: производители дронов скептически отнеслись к инициативе запретить иностранные БПЛА

Участники рынка дронов оценили инициативу Минпромторга ввести запрет поставки иностранных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) для госзаказа как рискованную. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По данным издания, некоторые производители беспилотников указали на невозможность быстрого замещения иностранных поставщиков. Кроме того, вместе с введением балльной системы оценки локализации это отрежет многих игроков от государственных тендеров, отмечают они. Все это может привести к тому, что в ведомства и госкомпании будут поставляться «китайские дроны с российскими шильдиками», а также к удорожанию техники и услуг.

Другие участники рынка скептически отнеслись к идее и заявили, что недостаток беспилотников возникнет во всех сферах. Кроме того, удар придется и по дронам для мониторинга и картографирования, отметил гендиректор «Курсира» из НТИ «Аэронет» Виталий Муниров. Гендиректор и основатель компании «Флай Дрон» Никита Данилов добавил, что ограничения следует вводить постепенно, поскольку задача государства — развить отрасль. В то же время другие производители выразили надежду, что подобная инициатива поможет продвинуть продукцию российских компаний.

«Ъ» также отмечает, что в текущем году объем госзаказа на дроны составит 4,4 миллиарда рублей. Кроме того, прогноз на ближайшие два года — 93 миллиарда рублей.

О том, что в России планируют запретить покупку иностранных беспилотников, ранее рассказал первый замглавы Минпромторга Василий Осьмаков. Соответствующий запрет намерены ввести до конца 2024 года.