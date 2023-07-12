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14:47, 12 июля 2023Экономика

В России решили запретить покупку иностранных беспилотников

Замглавы Минпромторга: госзакупку иностранных БПЛА планируют запретить до конца 2024 года

Фото: Михаил Метцель / РИА Новости

В России планируют запретить покупку иностранных беспилотников. Об этом решении на выставке «Иннопром-2023» рассказал первый замглавы Минпромторга Василий Осьмаков, его цитирует ТАСС.

Запрет на покупку иностранных беспилотников для реализации государственного гражданского заказа намерены ввести до конца 2024 года. Соответствующий законопроект должны разработать осенью — к этому времени необходимо сформировать требования к локализации БПЛА. Национальный проект по развитию беспилотных авиационных систем будет представлен 1 сентября, добавил представитель ведомства.

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Ранее стало известно, что китайские производители беспилотников задумались о сборке квадрокоптеров на территории России. Ряд небольших компаний обсуждают организацию самостоятельного производства дронов или запуск совместного предприятия с отечественными разработчиками. По словам гендиректора «Русдронопорта» Николая Ряшина, крупные игроки не заинтересованы в небольшом российском рынке. Локализовать производство выгодно только при большом гарантированном заказе, а массовый продукт находит спрос во многих странах.

В марте AliExpress закрыл доступ пользователям из России к приобретению дронов DJI и Autel. DJI запретила поставки своих товаров, а купленные ранее беспилотники ограничила в функционале. Перед этим бывший начальник Генштаба Вооруженных сил России генерал армии Юрий Балуевский признал, что китайские дроны устроили революцию в применении традиционной ствольной и реактивной артиллерии.

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    Вячеслав Агапов
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