Китайские производители дронов задумались о сборке беспилотников в России

«Ъ»: китайские производители дронов задумались о сборке квадрокоптеров на территории РФ

Китайские производители беспилотников задумались о сборке квадрокоптеров на территории России. Ряд компаний обсуждают организацию самостоятельного производства дронов или запуск совместного предприятия с отечественными разработчиками, со ссылкой на представителей отрасли сообщает «Коммерсантъ».

Среди потенциальных инвесторов источники называют такие некрупные фирмы, как ZeroZero, Fimi и AEE. По словам гендиректора «Русдронопорта» Николая Ряшина, крупные игроки не заинтересованы в небольшом российском рынке. Локализовать производство выгодно только при большом гарантированном заказе, а массовый продукт находит спрос во множестве стран.

Председатель Русско-Азиатского союза промышленников и предпринимателей Виталий Манкевич добавил, что известные бренды опасаются участвовать в локализации, чтобы не потерять западных клиентов, а для малых производителей производство в России может стать конкурентным преимуществом.

Еще одной причиной запустить производство в России могут стать проблемы с сертификацией, с которыми сталкиваются поставщики дронов. Ввозимые из-за рубежа устройства работают на тех же частотах, что и оборудование силовых структур, что сужает ассортимент поставляемых моделей, объяснили в «Геоскане».

Опрошенные «Коммерсантом» эксперты и участники рынка считают, что локализация не приведет к снижению цен на технику — из-за сложностей замещения электроники для беспилотников и обновленных правил Минпромторга, по которым беспилотник считается российским. Из-за высокой планки по локализации дроны должны иметь российские двигатели, системы управления полетом и программное обеспечение. Только такие производители получат доступ к субсидиям, госзаказу и господдержке.

В марте AliExpress запретил клиентам из России покупать дроны DJI и Autel. Карточки устройств остались на маркетплейсе, но при переходе по ссылке сайт уведомляет, что такой страницы нет. Все ранее купленные дроны DJI ограничили в функционале: компания удалила приложение для управления квадрокоптерами из российского App Store. Перед этим бывший начальник Генштаба Вооруженных сил России генерал армии Юрий Балуевский рассказал, что китайские дроны произвели настоящую революцию в применении традиционной ствольной и реактивной артиллерии.

DJI остановила поставки своих дронов в Россию в апреле 2022 года — вскоре после того, как вице-премьер Украины Михаил Федоров обвинил производителя в выдаче данных системы местоположения беспилотников AeroScope. После этого на фоне дефицита (фирма обеспечивала порядка 90 процентов отгрузок устройств в страну) беспилотники подорожали примерно на треть.