Китайские компании запретили россиянам покупать дроны на AliExpress

Mash: китайские компании DJI и Autel запретили россиянам покупать свои дроны на AliExpress

Aliexpress заблокировал для клиентов из России возможность купить дроны производства компаний DJI и Autel. Сами карточки устройств видны в поиске, но при переходе на них возникает сообщение, что такой страницы нет, пишет Telegram-канал Mash.

При этом купленные ранее беспилотники DJI теперь ограничены в функционале. Компания удалила приложение для управления устройствами из российского AppStore, а на жалобы представитель производителя отвечает, что услуги россиянам не оказываются, как и услуги по какой-либо военной деятельности.

В августе прошлого года бывший начальник Генштаба Вооруженных сил России генерал армии Юрий Балуевский рассказал, что коммерческие квадрокоптеры китайского производства произвели настоящую революцию в применении традиционной ствольной и реактивной артиллерии.

В предисловии к книге книге «Чужие войны — новая парадигма» он подчеркнул, что именно дрон Mavic от DJI стал подлинным символом современной войны в принципе.

В начале февраля сообщалось, что AliExpress задумал отказаться от аренды складских площадей в подмосковном логистическом комплексе «PLT Чехов», последней крупной площадки, которую маркетплейс арендует в России. Одной из причин эксперты называют пересмотр планов в отношении российского рынка.