Российские выпускники заявили о массовых нарушениях на ЕГЭ

MAXIMUM Education: выпускники российских школ заявили о массовых нарушениях на ЕГЭ

Выпускники российских школ заявили, что столкнулись с массовыми нарушениями во время проведения Единого государственного экзамена (ЕГЭ). Об этом стало известно из результатов опроса образовательной компании MAXIMUM Education, данные исследования компания представила «Ленте.ру».

В опросе приняли участие более тысячи выпускников из всех регионов страны. Согласно его результатам, число нарушений во время экзаменов выросло в полтора раза за год — с ними столкнулись 22 процента выпускников или их знакомых.

По утверждению респондентов, большая часть нарушений происходила на экзамене по профильной математике — их свидетелями стали 30 процентов опрошенных школьников. Нарушения на экзамене по обществознанию заметили 28 процентов выпускников, по русскому языку — 25 процентов, а по английскому языку — 20 процентов. При этом, по данным Рособрнадзора, средние баллы ЕГЭ по русскому и английскому языкам заняли первое и второе место среди всех экзаменационных предметов, напомнили в компании.

Меньше всего нарушений заметили на экзаменах по информатике, химии, физике, базовой математике, истории, биологии, литературе и географии.

49 процентов опрошенных заявили о нарушениях со стороны учеников, а 26 процентов выпускников заметили за этим экзаменаторов. Еще десять процентов 11-классников уличили в нарушениях наблюдателей.

В результате опроса выяснилось, что 81 процент школьников не использовали подсказки во время экзаменов, а остальные пользовались шпаргалками чаще, чем телефоном. О подсказках со стороны экзаменаторов и учителей заявили три процента выпускников. В большинстве случаев экзаменаторы не замечали нарушений или не предпринимали никаких мер, но среди них были те, кто удалял нарушителей с экзамена или делал им замечание.

Ранее глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что ЕГЭ остается рабочей моделью, которая постоянно совершенствуется.