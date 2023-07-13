Собянин сообщил о росте выпуска электротехнического оборудования в Москве

Собянин сообщил о двукратном росте производства электротехнического оборудования в Москве

С января 2023 года производство электротехнического оборудования в столице выросло более чем в два раза по сравнению с тем же периодом прошлого года. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем личном блоге.

«За пять месяцев этого года выпуск электротехнического оборудования вырос на 100,7 процента по сравнению с аналогичным периодом 2022 года», — сообщил глава города. Он уточнил, что при этом производство электродвигателей, трансформаторов и распределительных устройств увеличилось более чем в 2,2 раза.

В столице сосредоточено свыше 130 производителей электрического оборудования, выпускающих сотни видов изделий — в этой отрасли задействовано более 17 тысяч человек.

Компании выпускают зарядные станции для электромобилей, контрольно-измерительную аппаратуру, осветительные приборы, аккумуляторные батареи и другую продукцию, которая находит применение в самых различных сферах — от домашнего быта до космических станций. При поддержке центра «Моспром» московские производители активно выходят на зарубежный рынок.

Ранее Собянин сообщил, что в столице разработали уникальную зарядную станцию, которая сможет заряжать несколько электромобилей сразу. Проект станции полностью отечественный — программное обеспечение и все компоненты произведены в России.