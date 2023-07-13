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07:50, 13 июля 2023Мир

В Британии назвали самого страшного врага Украины в Европе

Борис Джонсон: самым большим врагом Киева в Европе является усталость от Украины
СюжетПередача кассетных боеприпасов Украине

Фото: Peter Nicholls / Reuters

Самым большим врагом Киева, помимо российской армии, является усталость от Украины в Европе. Такое мнение высказал бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, сообщает CNN.

«Это истощение остального мира, и особенно сторонников Украины, в том, чтобы убедиться, что они победят», — сказал британский политик. В связи с этим он призвал Соединенные Штаты не уставать от поддержки Украины, и заявил, что победа Киева «жизненно важна для демократии и свободы во всем мире».

Экс-премьер также отметил, что поддерживает решение президента США Джо Байдена предоставить Украине кассетные боеприпасы.

Ранее газета The New York Times (NYT) со ссылкой на украинских военных сообщила, что поток пожертвований солдатам Вооруженных сил Украины (ВСУ) замедляется из-за усталости общественности от конфликта. Кроме того, с угасанием интереса к финансированию ВСУ столкнулись и крупные благотворительные организации.

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    Марина Совина
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