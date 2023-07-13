В СВР рассказали о договоре Киева и Константинополя о вывозе церковных ценностей

Глава СВР Нарышкин: Зеленский договорился с Варфоломеем о вывозе православных ценностей

Президент Украины Владимир Зеленский договорился с патриархом Варфоломеем о списке православных ценностей, которые передадут Константинопольской церкви. Об этом сообщил глава Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин, передает ТАСС.

По его словам, во время визита в Турцию Зеленский и Варфоломей договорились согласовать список ценностей, которые на время перевезут в храмы Константинопольской православной церкви в странах ее присутствия.

Нарышкин подчеркнул, что похищение святынь пытаются оформить как часть регулярной практики принесения святынь в третьи страны для поклонения верующих. Таким образом, по данным СВР, Киев хочет избежать обвинений в незаконном перемещении святынь за границу.

В ведомстве рассказали, что из Украины могут вывезти часть мощей Андрея Первозванного великомученика Пантелеймона, расположенных в Одессе, а также элементы Креста Господня из Ровенской области.

Ранее в СВР сообщили, что Киев договорился с ЮНЕСКО о вывозе мощей и других церковных ценностей из Киево-Печерской лавры в Европу для передачи музеям Италии, Франции, Германии и Ватикана под предлогом «спасения от российских ракетных ударов».