Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
17:11, 13 июля 2023Бывший СССР

В СВР рассказали о договоре Киева и Константинополя о вывозе церковных ценностей

Глава СВР Нарышкин: Зеленский договорился с Варфоломеем о вывозе православных ценностей

Фото: Umit Bektas / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский договорился с патриархом Варфоломеем о списке православных ценностей, которые передадут Константинопольской церкви. Об этом сообщил глава Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин, передает ТАСС.

По его словам, во время визита в Турцию Зеленский и Варфоломей договорились согласовать список ценностей, которые на время перевезут в храмы Константинопольской православной церкви в странах ее присутствия.

Нарышкин подчеркнул, что похищение святынь пытаются оформить как часть регулярной практики принесения святынь в третьи страны для поклонения верующих. Таким образом, по данным СВР, Киев хочет избежать обвинений в незаконном перемещении святынь за границу.

В ведомстве рассказали, что из Украины могут вывезти часть мощей Андрея Первозванного великомученика Пантелеймона, расположенных в Одессе, а также элементы Креста Господня из Ровенской области.

Ранее в СВР сообщили, что Киев договорился с ЮНЕСКО о вывозе мощей и других церковных ценностей из Киево-Печерской лавры в Европу для передачи музеям Италии, Франции, Германии и Ватикана под предлогом «спасения от российских ракетных ударов».

Что думаешь? Оцени!
    Алевтина Запольская
    Обсудить
    Последние новости

    Херш объяснил причину замалчивания темы контрнаступления ВСУ в американских СМИ

    Женщина с дорогой сумкой голыми руками отбилась от двух грабителей

    Путин призвал управлять экономикой по-новому

    Украина вышла из еще одного соглашения с Россией

    В Минспорта оценили отказ МОК пригласить Россию на ОИ-2024 в установленную дату

    Сексопатолог назвала способ говорить о внешности партнера без ссор

    «Новую жизнь» в упаковке с яйцами записали на видео покупатели супермаркета

    Популярный в России комик получил гражданство Израиля

    Российский военный описал влияние кассетных боеприпасов на ход СВО

    Экс-разведчик США указал на остановку Россией экспансии НАТО на Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости