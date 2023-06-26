Стало известно о возможном вывозе мощей из Киево-Печерской лавры в Европу

СВР России: Киев договорился с ЮНЕСКО о вывозе мощей из Киево-Печерской лавры в Европу

Служба внешней разведки (СВР) России сообщила о договоренности Киева и ЮНЕСКО о вывозе мощей и других церковных ценностей из Киево-Печерской лавры в Европу, передает ТАСС.

По данным СВР, православные святыни планируют передать музеям Италии, Франции, Германии и Ватикана по предлогом «спасения от российских ракетных ударов».

Глава ведомства Сергей Нарышкин сообщил, что в настоящий момент на Украине провели опись церковного имущества и выделили финансовые ресурсы для перевозки ценностей в европейские страны.