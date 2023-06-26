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12:31, 26 июня 2023Бывший СССР

Стало известно о возможном вывозе мощей из Киево-Печерской лавры в Европу

СВР России: Киев договорился с ЮНЕСКО о вывозе мощей из Киево-Печерской лавры в Европу

Фото: Bernat Armangue / AP

Служба внешней разведки (СВР) России сообщила о договоренности Киева и ЮНЕСКО о вывозе мощей и других церковных ценностей из Киево-Печерской лавры в Европу, передает ТАСС.

По данным СВР, православные святыни планируют передать музеям Италии, Франции, Германии и Ватикана по предлогом «спасения от российских ракетных ударов».

Глава ведомства Сергей Нарышкин сообщил, что в настоящий момент на Украине провели опись церковного имущества и выделили финансовые ресурсы для перевозки ценностей в европейские страны.

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    Алевтина Запольская
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