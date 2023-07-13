Взрыв произошел во дворе дома в Феодосии

Мопед взорвался во дворе многоэтажного дома в Феодосии

Взрыв произошел во дворе многоэтажного дома в Феодосии. Об этом сообщил руководитель крымского общественного движения по оказанию помощи военнослужащим в зоне СВО, общественник Александр Талипов, передает РИА Новости.

Как рассказал Талипов, во дворе дома взорвался мопед. От взрывной волны во внутренней части двора почти во всех окнах выбило стекла, а обломки транспортного средства разбросаны в радиусе 200 метров. «Взрыв произошел с использованием взрывчатых веществ и поражающих элементов. На кого он был направлен, предстоит выяснить следствию», — добавил он.

Отмечается, что в доме проживает и сам Талипов. Общественник выразил уверенность, что взрыв является либо покушением на убийство, либо терактом. «Случившееся лишний раз доказывает, что наше дело правое и нас никакими мопедами не запугать», — заключил он.

Следователи уже работают на месте происшествия. По их данным, в результате произошедшего две женщины получили ранения, на данный момент их госпитализировали. Устанавливается владелец транспортного средства.

23 июня взрыв произошел на газопроводе в окрестностях Ялты. Предположительно, на месте взрыва нашли следы внешнего вмешательства.