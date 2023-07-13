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11:37, 13 июля 2023Силовые структуры

Экс-замминистра энергетики заочно арестовали за фейки о Российской армии

Суд Москвы заочно арестовал экс-замминистра энергетики Милова за фейки о Российской армии

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Басманный суд Москвы заочно арестовал бывшего заместителя министра энергетики РФ Владимира Милова (внесен Минюстом в реестр иностранных агентов) за фейки о Российской армии. Об этом сообщает ТАСС.

Милова обвиняют по пункту «д» части 2 статьи 207.3 («Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил России») УК РФ. С момента задержания или экстрадиции в Россию он проведет под стражей два месяца. Всего же политику грозит до десяти лет лишения свободы.

Милов занимал пост замминистра энергетики с мая по октябрь 2002 года. В апреле 2021-го он, опасаясь ареста, покинул страну. В настоящее время политик объявлен в международный розыск.

Ранее сообщалось, что Мещанский суд Москвы заочно арестовал бывшего топ-менеджера «Атомэнергопроекта» Валерия Кагача.

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    Илона Палей
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