Во Франции призвали не допустить вступления Украины в НАТО

Политик Дюпон-Эньян: Франция должна помешать вступлению Украины в НАТО

Франция должна помешать вступлению Украины в НАТО, поскольку оно несет угрозу для всей Европы. С таким призывом выступил депутат французского парламента Николя Дюпон-Эньян в своем Twitter-аккаунте.

По его словам, украинский лидер Владимир Зеленский осуждает «нерешительность» и «слабость» стран-членов альянса. «Этот человек — неуправляемый сумасшедший, он хочет только одного: увидеть всю Европу в огне и крови», — добавил политик.

В связи с этим, по мнению Дюпон-Эньяна, властям Франции необходимо «заблокировать» членство Украины как в НАТО, так и в Евросоюзе (ЕС).

Ранее Зеленский попросил Североатлантический альянс конкретизировать условия, которые должен выполнить Киев для вступления. При этом он подчеркнул, что понимает невозможность присоединения страны к НАТО, пока не закончится конфликт.