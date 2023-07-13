Саудовская Аравия начала скупать дешевый российский мазут

Reuters: Саудовская Аравия в июне закупила рекордный объем российского мазута со скидкой

В июне Саудовская Аравия в среднем закупала у российских компаний 193 тысячи баррелей мазута в сутки, что почти в десять раз больше, чем год назад. Об этом со ссылкой на подсчеты трейдеров и аналитиков из Kpler сообщает Reuters.

С помощью таких поставок ближневосточное королевство пытается обеспечить выработку электроэнергии в летний период, когда потребление возрастает из-за жаркой погоды. Дешевое российское топливо, которое идет со значительной скидкой, позволяет сохранить объемы поставок нефти на мировой рынок с учетом собственных обязательств по сокращению добычи.

Рост поставок мазута в Саудовскую Аравию произошел непосредственно после вступления в силу эмбарго Евросоюза на закупку российских нефтепродуктов. В первом полугодии текущего года в общей сложности страна купила 2,86 миллиона тонн мазута, в то время как за весь 2022 год — 1,63 миллиона.

Аналитики полагают, что таким образом королевство пытается получить дополнительную прибыль за счет санкций против России. Если бы не закупки мазута, то использовать пришлось бы собственное топливо, что с учетом сокращения добычи отняло бы часть экспортных доходов. Кроме того, часть мазута Саудовская Аравия перепродает по более высокой цене, причем в июле такие перепродажи, считают в Kpler, вырастут почти в два раза из-за роста прибыльности такой торговли.

Ранее Минфин сообщил, что в июне нефтегазовые доходы бюджета опустились до уровня 526,8 миллиарда рублей, минимального с февраля этого года. Международное энергетическое агентство (МЭА) оценивает доход российских компаний от поставок за рубеж нефти и нефтепродуктов в 11,8 миллиарда долларов, что на 1,5 миллиарда меньше, чем в мае, и почти в два раза меньше, чем годом ранее.