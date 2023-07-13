Поставки российской нефти за рубеж упали до минимума за два года

МЭА: экспорт российской нефти в мае упал до 7,3 млн баррелей в сутки впервые за два года

В июне экспорт российской нефти и нефтепродуктов сократился на 600 тысяч баррелей в сутки, до 7,3 миллиона баррелей, что стало минимальным уровнем с марта 2021 года. Об этом говорится в докладе Международного энергетического агентства (МЭА).

Большая часть сокращения пришлась на нефть — 500 тысяч баррелей в сутки (4,7 миллиона баррелей), а нефтепродукты потеряли только 100 тысяч (2,6 миллиона баррелей). По оценкам экспертов, такая ситуация связана с завершением сезона ремонтов на нефтеперерабатывающих заводах и переходом ряда месторождений на летнее техническое обслуживание.

Доход от поставок за рубеж нефти и нефтепродуктов МЭА оценил в 11,8 миллиарда долларов, что на 1,5 миллиарда долларов меньше, чем в мае, и почти в два раза меньше, чем годом ранее.

Данные за июнь еще не являются окончательными, но агентство указывает на снижение поставок российской нефти по многим направлениям, в том числе в Китай, Индию и Турцию. Вместе с тем закупка нефтепродуктов Турцией выросла до рекордных 500 тысяч баррелей в сутки, а в Индию поставки выросли на 75 тысяч баррелей.

МЭА подтверждает, что средневзвешенная цена на российскую нефть постепенно превышает ценовой потолок в 60 долларов за баррель. Это способствуют как снижение дисконтов к эталонному сорту Brent, так и рост котировок самого Brent выше 80 долларов.

Оценка МЭА в целом совпадает с динамикой, о которой ранее отчитались российские ведомства. Так, по данным Минфина, в июне нефтегазовые доходы бюджета остановились на уровне 526,8 миллиарда рублей, что стало минимумом с февраля. При этом выплаты нефтяникам в рамках демпферного механизма тоже резко снизились, что свидетельствует о более значительном сокращении доходов от экспорта нефти.

По оценкам Центробанка, в июне экспортеры (большая часть валютной выручки приходится на нефтяные компании) продали валюты на 7 миллиардов долларов, что на 22,9 процента меньше, чем в мае. В первую очередь это обстоятельство обеспечило ослабление рубля до минимума за 15 месяцев.

Ранее Bloomberg подсчитал, что экспорт российской нефти за неделю, которая закончилась 9 июля, сократился на миллион баррелей в сутки. Такой результат стал минимальным с февраля этого года, сильнее всего поставки упали в западных портах.