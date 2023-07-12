Цена на российскую нефть приблизилась к потолку

Argus: стоимость российского сорта нефти Urals подошла к потолку в 60 долларов за баррель

Стоимость основного российского экспортного сорта нефти Urals в порту Новороссийска во вторник, 11 июля, вплотную приблизилась к потолку в 60 долларов за баррель, дойдя до уровня 59,98 доллара. В балтийском порту Приморска цена выросла до 59,38 доллара. Об этом со ссылкой на данные ценового агентства Argus пишет Bloomberg.

Такие уровни еще не считаются нарушением и позволяют использовать услуги западных компаний для перевозки нефти. Однако если Urals будет продаваться дороже, эффект ценовых ограничений может быть поставлен под сомнение, отмечает издание.

Нынешняя динамика наблюдается на фоне двух связанных факторов. Одним из них стало общее повышение нефтяных котировок — стоимость эталонного сорта Brent находится в районе 80 долларов за баррель, а Urals торгуется через дисконт к ней.

Цены растут под давлением как сокращения добычи Саудовской Аравией, так и обещания России снизить экспорт на 500 тысяч баррелей в сутки в августе. В последний раз Brent находилась на таких уровнях в конце апреля.

Согласно подсчетам Bloomberg, на неделе, закончившейся 9 июля, экспорт российской нефти упал более чем на миллион баррелей в сутки, до минимума с февраля. При этом большей частью снижение связано с поставками через западные порты, то есть те, где продается Urals. Объем экспортных пошлин в указанный период снизился на 29 процентов по сравнению с предыдущей неделей. Таким образом, подъем цен на Urals происходит одновременно с резким падением экспортных поставок, что может говорить о дефиците предложения.

Ранее сообщалось, что биржевые цены на нефть внутри России, ранее в целом совпадавшие с экспортной стоимостью, резко выросли. Так, 11 июля в рамках на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) была продана партия по цене выше 70 долларов за баррель.