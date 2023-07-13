Таможенники в Германии попытались отобрать автомобиль россиян

TourDom: таможенники в ФРГ попытались отобрать машину у направлявшихся в Британию россиян

Сотрудники таможни в Германии попытались отобрать автомобиль у российских граждан. Об этом пишет портал TourDom.

Турист из Санкт-Петербурга рассказал, что вместе с супругой направлялся в Британию через ФРГ. При этом отмечается, что у жены россиянина было гражданство Соединенного Королевства, а у самого путешественника — обычный шенген.

«Перед поездкой знал, что такое может произойти, — пояснил мужчина. — Казалось, морально готов. Понимал, что до последнего буду отстаивать машину, но все равно испытал большой стресс».

По данным издания, минивэн таможенников находился прямо на границе Дании и Германии. Сначала они задали туристам ряд стандартных вопросов — спросили, как оказались в шенгенской зоне, куда направляются и есть ли наличные деньги.

Затем сотрудники немецкой таможни попросили у россиянина документы на машину и отошли на 15 минут. «Когда вернулись, сказали, что сейчас будут конфисковывать автомобиль, — сообщил турист. — Причина — запрет экспорта из РФ. Мы с женой начали спорить с ними, долго пререкались. Объяснили, что в течение суток покидаем ЕС и выезжаем в Великобританию».

В итоге у супругов получилось отбить машину. Пара до сих пор не понимает, что стало решающим фактором в этом споре. Уточняется, что туристы неоднократно проезжали через ФРГ на автомобиле, правда, через центральную часть страны.

Ранее в июле российских туристов отказались пускать в Израиль и отобрали у них паспорта в аэропорту Тель-Авива. С отказами во въезде столкнулись свыше десяти человек, прибывших из Сочи и Минеральных Вод как на отдых, так и по приглашению родственников.