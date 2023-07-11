Россиян отказались пускать в Израиль и отобрали у них паспорта в аэропорту
Российских туристов отказались пускать в Израиль и отобрали у них паспорта в аэропорту Тель-Авива. Об этом пишет Baza в Telegram.
Россияне находятся в авиагавани страны уже больше суток. С отказами во въезде столкнулись свыше 10 человек, прибывших из Сочи и Минеральных Вод как на отдых, так и по приглашению родственников.
Отмечается, что соотечественников не пускают в Израиль из «соображения предотвращения нелегальной миграции».
Теперь пассажирам приходится ждать обратного рейса в Россию. При этом прилетевших из Сочи путешественников отправляют в Минеральные Воды, а тем, кто прилетел из Минвод, не говорят, каким рейсом они могут вернуться на родину.
Ранее у россиян, направлявшихся в Латвию, отобрали багаж на эстонской границе. Более того, пограничники прибалтийской страны предложили туристам сжечь или уничтожить все вещи.