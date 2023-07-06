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12:05, 6 июля 2023Путешествия

Пограничники на эстонской границе отобрали вещи у россиян и предложили их сжечь

TourDom: у направлявшихся в Латвию россиян отобрали вещи на эстонской границе

Фото: Jeff J Mitchell / Getty Images

У россиян, направлявшихся в Латвию, отобрали личные вещи на эстонской границе. Об этом пишет TourDom.

«Мы резиденты Латвии, — рассказала пострадавшая. — Вещей с собой было много, поскольку переезжали. Женская одежда, сумки, много фирменных предметов, все в хорошем качестве и б/у».

По данным издания, российские пограничники спокойно пропустили машину соотечественников, в то время как эстонские отказались это делать. Более того, последние предложили россиянам сжечь или уничтожить все вещи.

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«Их оценили как предметы роскоши, которые мы перепродадим в пользу СВО, — пояснила девушка. — Мама вернулась с чемоданами, а нашу пустую машину пропустили».

В июне финский пограничник обозвал направлявшихся на родину российских туристов лжецами. Супруги отправились из России в Европу через финскую границу. Сотрудников пропускного пункта они заверили, что полетят в Стамбул. Однако планы туристов поменялись, и они вернулись в шенгенское пространство.

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    Фариза Бацазова
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