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19:09, 8 июня 2023Путешествия

Направлявшихся на родину россиян обозвали лжецами на финской границе

TourDom: финский пограничник назвал возвращавшихся на родину россиян лжецами

Фото: Janis Laizans / Reuters

Финский пограничник назвал направлявшихся на родину российских туристов лжецами. Об этом сообщает портал TourDom со ссылкой на Telegram-канал, посвященный путешествиям в Финляндию.

В источнике говорится, что два месяца назад супруги отправились из России в Европу через финскую границу. Сотрудников пропускного пункта они заверили, что полетят в Стамбул. Но там планы туристов поменялись, и они вернулись в шенгенское пространство.

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На обратном пути в Россию финские госслужащие на повышенных тонах стали расспрашивать путешественников, почему они сразу не предупредили, что после Турции полетят в Шенген, и обозвали их лжецами.

«Мы с мужем объясняли, что на момент въезда точно не знали маршрут, и у нас не было билетов. Не убедили. Сказали, поставят отметку в базе, что мы — лжецы», — поделилась россиянка.

Ранее польские пограничники отказались пускать в страну направлявшуюся домой россиянку. Женщина вылетела из Лондона в Гданьск, где собиралась сесть на автобус до Калининграда. Она имела билеты на руках и не планировала задерживаться в Польше дольше суток, однако на пограничном контроле россиянку заставили вернуться в Лондон.

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    Марина Черняк
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