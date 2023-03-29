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17:13, 29 марта 2023Путешествия

Польские пограничники отказались пускать в страну направлявшуюся домой россиянку

Польские пограничники заставили направлявшуюся на родину россиянку вернуться в Лондон

Фото: Hannah McKay / Reuters

Россиянку, направлявшуюся на родину из Великобритании, отказались пускать в Польшу для пересадки на автобус. Об этом она рассказала в беседе с Tour Dom.

Уточняется, что женщина вылетела из Лондона в Гданьск, где собиралась сесть на автобус до дома в Калининграде. Она имела билеты на руках и не планировала задерживаться в Польше дольше суток, однако на пограничном контроле россиянку заставили вернуться в страну вылета.

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«При планировании маршрута никаких сомнений не возникло — ведь из ЕС в Россию поляки выпускают. Вот только не учла, что прилетаю сюда из-за пределов шенгенского пространства», — рассказала туристка.

По ее словам, убедить пограничников не удалось, поэтому пришлось вернуться в Лондон, где у нее живет семья.

Польша с 19 сентября 2022 года перестала пускать в страну россиян с туристическими, культурными, спортивными и деловыми целями, даже если они летят транзитом на родину. Однако тем, кто прибывает в страну из шенгенских государств, это не грозит — в таком случае пограничного контроля нет.

Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин рассказал, что россияне массово перестали путешествовать в Европу — турпоток из России в 2022 году сократился на 80-90 процентов. По словам эксперта, на снижение интереса соотечественников к путешествиям по данному направлению сказались логистические сложности, отсутствие прямой авиаперевозки с Европой и удорожание поездок.

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Зарина Дзагоева
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