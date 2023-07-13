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01:39, 13 июля 2023Мир

В Швеции прошла акция по сожжению устава НАТО

Helsingborgs Dagblad: в шведском Хельсингборге прошла акция по сожжению устава НАТО

Фото: Patrick Pleul / ZB / Global Look Press

В шведском городе Хельсингборг прошла акция по демонстративному сожжению устава НАТО. Об этом пишет газета Helsingborgs Dagblad.

Инцидент произошел в среду, 12 июля. Как сообщило издание, изначально организатор акции Лукас Юнгквист подавал заявку «на сожжение религиозного текста в центре Хельсингборга». Позднее он извинился перед теми, кого это оскорбило, и сообщил, что вместо Корана огню будет предан устав НАТО. «За время между подачей заявки и его выходом на сцену президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган успел дать зеленый свет вступлению Швеции в НАТО», — говорится в материале. Это заставило Юнгквиста изменить планы.

Ранее Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что парламент Турции закрыт на летние каникулы. В связи с этим депутаты смогут одобрить заявку Швеции в НАТО не раньше октября, отметил он.

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    Марина Совина
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