Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
18:51, 12 июля 2023Мир

Эрдоган заявил о невозможности одобрить заявку Швеции в НАТО за неделю

Эрдоган: парламент Турции сможет одобрить заявку Швеции в НАТО не раньше октября
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Парламент Турции закрыт на летние каникулы, поэтому депутаты смогут одобрить заявку Швеции в НАТО не раньше октября. О невозможности ратификации документа за неделю заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает ТАСС.

«Есть дорожная карта, которую шведские власти нам предоставят. После этого мы передадим ее в парламент. Сейчас наш парламент закрыт. Когда он откроется, то, уверен, спикер вынесет этот документ в приоритетные вопросы повестки дня», — заверил турецкий президент.

На фоне спецоперации России на Украине Швеция и Финляндия 18 мая 2022 года вручили генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу заявки на вступление стран в альянс. 4 апреля Финляндия официально стала членом НАТО.

Процесс вхождения Швеции в альянс был приостановлен. Причиной стал отказ Турции согласовать заявку из-за акции сожжения Корана политическим активистом в Стокгольме. Также Анкара заявила, что Стокгольм не выдал сторонников Рабочей партии Курдистана, которых Турция считает террористами. Однако 11 июля стало известно, что глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган согласился на прием Швеции в НАТО.

Что думаешь? Оцени!
    Виктория Кондратьева
    Обсудить
    Последние новости

    Столтенберг объявил о создании Совета Украина — НАТО. Получит ли Киев членство в альянсе?

    Зеленский ответил на вопрос о размещении иностранных войск на Украине

    Россиян предупредили о риске аварий на железных дорогах из-за жары

    Подмосковные врачи удалили женщине редкую опухоль

    Невменяемый пассажир самолета выбил дверь туалета и включил дымовую сигнализацию

    Врач рассказала о главных лекарствах для дачной аптечки

    Генсек ООН выступил с предложениями Путину

    Россиянина осудили на 14 лет за интимные переписки с 67 детьми

    У детей с аутизмом обнаружили проблемы с памятью

    Зеленский рассказал об итогах встречи с Байденом

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости