Эрдоган заявил о невозможности одобрить заявку Швеции в НАТО за неделю

Эрдоган: парламент Турции сможет одобрить заявку Швеции в НАТО не раньше октября

Парламент Турции закрыт на летние каникулы, поэтому депутаты смогут одобрить заявку Швеции в НАТО не раньше октября. О невозможности ратификации документа за неделю заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает ТАСС.

«Есть дорожная карта, которую шведские власти нам предоставят. После этого мы передадим ее в парламент. Сейчас наш парламент закрыт. Когда он откроется, то, уверен, спикер вынесет этот документ в приоритетные вопросы повестки дня», — заверил турецкий президент.

На фоне спецоперации России на Украине Швеция и Финляндия 18 мая 2022 года вручили генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу заявки на вступление стран в альянс. 4 апреля Финляндия официально стала членом НАТО.

Процесс вхождения Швеции в альянс был приостановлен. Причиной стал отказ Турции согласовать заявку из-за акции сожжения Корана политическим активистом в Стокгольме. Также Анкара заявила, что Стокгольм не выдал сторонников Рабочей партии Курдистана, которых Турция считает террористами. Однако 11 июля стало известно, что глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган согласился на прием Швеции в НАТО.