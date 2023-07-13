Хакера задержали за хищение аккаунтов 130 россиян на портале «Госуслуг»

В Уфе полиция задержала хакера из Петербурга за взлом 130 аккаунтов на «Госуслугах»

В Уфе петербургские полицейские задержали хакера из Санкт-Петербурга, похитившего данные от аккаунтов на портале «Госуслуг» у 130 россиян. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Злоумышленник создал в интернете несколько фишинговых сайтов, похожих на страницы госучреждений. Когда граждане вводили на там свои пароли от учетных записей на портале «Госуслуг», личные данные автоматически отправлялись хакеру. Тот менял пароли и использовал аккаунты для оформления микрозаймов. Полученные деньги он выводил через анонимные кошельки и обналичивал.

Когда кредитный лимит исчерпывался, учетная запись уничтожалась — и петербуржец принимался за «работу» со следующим аккаунтом.

Во время обыска у мужчин изъяли 25 SIM-карт, телефоны и банковские карты. Сейчас мужчину доставили в Петербург. Суд избрал в отношении него меру пресечения в виде запрета определенных действий.