Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
20:20, 13 июля 2023Ценности

64-летняя бодибилдерша поделилась фото в нижнем белье

64-летняя бодибилдерша Лесли Максвелл снялась в кружевном комплекте нижнего белья

Фото: @lesleymaxwell.fitness

Фитнес-модель пожилого возраста Лесли Максвелл из Мельбурна, Австралия, снялась в откровенном виде и порадовала фанатов. Соответствующие публикация и комментарии появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

64-летняя бодибилдерша поделилась фото, на котором она позирует лежащей на кожаном диване белого цвета. Для съемки женщина выбрала комплект нижнего белья, оформленный кружевами. При этом она дополнила свой образ открытыми туфлями на шпильке и нанесла на губы розовую помаду.

Подписчики восхитились внешним видом спортсменки, о чем принялись писать в комментариях под постом. «Эта женщина знает, насколько она сексуальна и не боится выставлять это напоказ», «Ты восхитительна», «Потрясающее тело», «Огонь!», «Что за великолепная женщина», — высказывались они.

В мае Лесли Максвелл также продемонстрировала фигуру во время тренировки и удивила поклонников. Так, инфлюэнсерша предстала в сером костюме, состоящем из лосин и топа. При этом женщина показала подтянутое тело и рельефные мышцы с шестью кубиками пресса.

Что думаешь? Оцени!
    Мария Винар
    Обсудить
    Последние новости

    Путин высказался о гарантиях безопасности для Украины

    В России освободят от налога на сверхприбыль несколько категорий компаний

    Россиян предупредили о неочевидной опасности купания в море после шторма

    64-летняя бодибилдерша поделилась фото в нижнем белье

    Путин назвал условие продления зерновой сделки

    Нутрициолог назвал способ сохранить мышечную массу при похудении

    Российская миграционная служба фиктивно поставила на учет 100 тысяч мигрантов

    Родители невесты потребовали у жениха 3,6 миллиона рублей за свою дочь

    В ЕС заявили о готовности найти решения для продления зерновой сделки

    Психолог рассказала о способах вернуться из отпуска отдохнувшим

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости