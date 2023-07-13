64-летняя бодибилдерша поделилась фото в нижнем белье

64-летняя бодибилдерша Лесли Максвелл снялась в кружевном комплекте нижнего белья

Фитнес-модель пожилого возраста Лесли Максвелл из Мельбурна, Австралия, снялась в откровенном виде и порадовала фанатов. Соответствующие публикация и комментарии появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

64-летняя бодибилдерша поделилась фото, на котором она позирует лежащей на кожаном диване белого цвета. Для съемки женщина выбрала комплект нижнего белья, оформленный кружевами. При этом она дополнила свой образ открытыми туфлями на шпильке и нанесла на губы розовую помаду.

Подписчики восхитились внешним видом спортсменки, о чем принялись писать в комментариях под постом. «Эта женщина знает, насколько она сексуальна и не боится выставлять это напоказ», «Ты восхитительна», «Потрясающее тело», «Огонь!», «Что за великолепная женщина», — высказывались они.

В мае Лесли Максвелл также продемонстрировала фигуру во время тренировки и удивила поклонников. Так, инфлюэнсерша предстала в сером костюме, состоящем из лосин и топа. При этом женщина показала подтянутое тело и рельефные мышцы с шестью кубиками пресса.