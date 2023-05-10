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08:31, 10 мая 2023Ценности

64-летняя бодибилдерша показала рельефный пресс на фото и восхитила поклонников

64-летняя бодибилдерша Лесли Максвелл показала на фото рельефный пресс и подтянутое тело

Фото: @lesleymaxwell.fitness

Фитнес-модель пожилого возраста Лесли Максвелл из Мельбурна, Австралия, показала тело на новом фото и удивила фанатов. Соответствующий снимок и комментарии появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенной фотографии 64-летняя инфлюэнсерша с никнеймом @lesleymaxwell.fitness, чей блог насчитывает 136 тысяч подписчиков, предстала в сером костюме, состоящем из лосин и топа. При этом Максвелл показала подтянутое тело и рельефные мышцы с шестью кубиками пресса. «После тренировки я всегда чувствую себя намного лучше физически и морально. Уверена, что вы тоже», — подписала она публикацию.

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Поклонники оценили внешний вид бодибилдерши, отметив, что в свои годы она находится в отличной форме. «Как же круто вы выглядите!», «Я бы хотел, чтобы моя бабушка выглядела так же», «Потрясающая фигура», — восхитились они.

В феврале 60-летняя блогерша Моника Буске из Португалии, которая регулярно занимается спортом, продемонстрировала подтянутую фигуру на камеру и восхитила фанатов. Инфлюэнсерша снялась в обтягивающем спортивном костюме, состоящем из топа и теннисной короткой юбки. При этом в размещенном ролике женщина также показала рельефные мышцы.

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Екатерина Ештокина
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