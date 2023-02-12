60-летняя блогерша показала кубики пресса и восхитила подписчиков

60-летняя блогерша из Португалии Моника Буске показала кубики пресса и восхитила фанатов

Блогерша пожилого возраста Моника Буске из Португалии, которая регулярно занимается спортом, продемонстрировала подтянутую фигуру на камеру и восхитила фанатов. Соответствующее видео появилось в ее TikTok-аккаунте, который насчитывает более 81,2 тысячи подписчиков.

60-летняя инфлюэнсерша с никнеймом monicabousquet снялась в обтягивающем спортивном костюме, состоящем из топа и теннисной короткой юбки. При этом в размещенном ролике женщина показала рельефные мыщцы и, в частности, шесть кубиков пресса. «Проверка формы в 60 лет», — подписала видео Буске.

Подписчики оценили внешность юзерши в комментариях под постом. «Как же естественно смотрится, сразу видно, что никаких хирургических процедур», «Вау, выглядите потрясающе», «Восхитительно», — написали они.

В ноябре 2022 года блогерша Джоан Макдональд накачала мышцы в 76 лет и поделилась результатом с подписчиками. На размещенных кадрах жительница Австралии показала подтянутое тело в желто-черном спортивном топе на широких бретелях. При этом женщина акцентировала внимание на объемных бицепсах.