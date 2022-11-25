Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
11:37, 25 ноября 2022Ценности

Женщина накачала мышцы к 76 годам и показала результат

76-летняя Джоан Макдональд из Австралии показала накаченное за шесть лет тело

Фото: @trainwithjoan

Блогерша Джоан Макдональд накачала мышцы в 76 лет и поделилась результатом с подписчиками. Соответствующие фото она опубликовала в своем Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенных кадрах жительница Австралии сравнила свое тело до и после трансформации. На первом снимке заметны ее худые руки и дряблая кожа. На втором кадре, сделанном в тренажерном зале спустя шесть лет после начала тренировок, спортсменка показала подтянутое тело в желто-черном спортивном топе на широких бретелях. При этом женщина акцентировала внимание на объемных бицепсах.

Материалы по теме:
Сару Джессику Паркер считают иконой стиля. Почему она отказалась бороться со старостью?
Сару Джессику Паркер считают иконой стиля.Почему она отказалась бороться со старостью?
25 июня 2022
Дженнифер Лопес вновь вышла замуж в 53 года. Как ей удалось сохранить красоту и навсегда остаться секс-символом?
Дженнифер Лопес вновь вышла замуж в 53 года.Как ей удалось сохранить красоту и навсегда остаться секс-символом?
31 июля 2022

В тексте публикации Макдональд отметила, что залогом ее успеха стала дисциплина и режим. «Мне нравится, что в течение последних шести лет я не бросала тренировки и правильное питание», — призналась она.

В августе пожилая фитнес-модель из Австралии Лесли Максвелл показала рельефный пресс на фото и восхитила поклонников. 64-летняя женщина запечатлела себя на камеру после поздней вечерней тренировки. Спортсменка продемонстрировала подтянутый живот с очерченными косыми мышцами и объемными бицепсами.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Екатерина Ештокина
Обсудить
Последние новости
Генсек НАТО предрек «ужасающую зиму» для Украины
Освобожденный из украинского плена военный рассказал о состоянии пленных
Перечислены неочевидные причины развития рака молочной железы
Раскрыта стоимость самого дорогого купленного россиянами авиабилета на Новый год
Стало известно о продолжении поставок импортного пива в Россию
HP потратит на уход из России миллионы долларов
Россиянин сломал руку понравившейся девушке за отказ познакомиться
В Грузии допустили отравление Саакашвили
Германия запретила Польше передавать Украине ЗРК Patriot
Российский пенсионер убил и расчленил зашедшую проведать его соцработницу
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.