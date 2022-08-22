Пожилая фитнес-модель показала рельефный пресс на фото и восхитила поклонников

64-летняя фитнес-модель Лесли Максвелл восхитила поклонников мышцами пресса и бицепсами

Пожилая фитнес-модель из Австралии Лесли Максвелл показала рельефный пресс на фото и восхитила поклонников. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

64-летняя женщина запечатлела себя на камеру после поздней вечерней тренировки. Спортсменка подчеркнула стройную фигуру коротким топом и облегающими легинсами в тон, которые акцентировали внимание на подтянутом животе с очерченными косыми мышцами и объемных бицепсах. «Обожаю вечерние тренировки! Это мой любимый способ восстановить энергию после ужина и развеяться. Кроме того, в зале всегда мало людей в это время», — отметила она.

Пользователи сети сделали комплименты блогерше в комментариях. «Вы выглядите потрясающе, юная леди», «Великолепна», «Невероятная женщина! Идеальная форма», «А я люблю тренироваться в четыре часа вечера, чтобы потом спокойно есть бутерброды с сыром, орехи и смотреть сериалы», — писали юзеры.

В июне Максвелл выложила в соцсетях фото в нижнем белье и напугала внучку. Модель надела стринги и бюстгальтер черного цвета и распустила волосы. Снимок не одобрили дочь и внучка Максвелл, которые попросили родственницу удалить откровенный кадр.