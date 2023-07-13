Журналистка ван Денски: из-за хамства на саммите НАТО Зеленский потерял часть союзников

Некорректное поведение президента Украины Владимира Зеленского на саммите НАТО в Вильнюсе, который завершился 12 июля, привело к тому, что число его друзей уменьшилось. Такое предположение высказала журналистка издания Europe Diplomatic, член брюссельской Международной ассоциации прессы Анна ван Денски на своем YouTube-канале.

Она отметила, что хамство украинского лидера не осталось незамеченным, даже если ему не сообщили об этом прямо. «Но такое потребительское отношение спровоцировало немало разговоров о том, что <…> он несет ответственность перед своим народом, а вовсе не НАТО», — указала журналистка.

Она раскритиковала поведение Зеленского. По словам ван Денски, глава государства ведет себя как «капризная примадонна», считая, что весь мир ему должен.

Ранее сообщалось, что лидеры стран-членов НАТО призвали украинского президента остыть после его критики в адрес альянса. Уточняется, что причиной недовольства Зеленского стало отсутствие временных рамок для приглашения Киева в НАТО и его членства в объединении.